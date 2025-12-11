Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Youtube canlı yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, sevk edildiği adli makamlarca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Youtube canlı yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Aysever, 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Enver Aysever, hakimlik işlemlerinin ardından ise 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL