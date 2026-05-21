Haberler

Gazeteci Uludağ tahliye oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlarından yargılanan gazeteci Alican Uludağ, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tahliye edildi.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret," "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yargılanan gazeteci Alican Uludağ tahliye oldu.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ ile basın mensupları ve avukatlar katıldı. İddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından söz alan Uludağ, "22 yıldır Ankara'dayım, 18 yıldır Ankara Adliyesinde yargı muhabiriyim, basın odasında masam boş şekilde beni bekliyor. Buradan soruyorum İstanbul'da benim ne işim var" dedi.

Ardından cumhuriyet savcısı Uludağ'ın tutukluluk halinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı.

Ara kararını kuran hakim, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak gazeteci Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar