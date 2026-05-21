Gazeteci Uludağ tahliye oldu

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret," "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yargılanan gazeteci Alican Uludağ tahliye oldu.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ ile basın mensupları ve avukatlar katıldı. İddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından söz alan Uludağ, "22 yıldır Ankara'dayım, 18 yıldır Ankara Adliyesinde yargı muhabiriyim, basın odasında masam boş şekilde beni bekliyor. Buradan soruyorum İstanbul'da benim ne işim var" dedi.

Ardından cumhuriyet savcısı Uludağ'ın tutukluluk halinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı.

Ara kararını kuran hakim, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak gazeteci Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı