Gazeteci Alican Uludağ'a yönelik soruşturma tamamlandı

Gazeteci Alican Uludağ'a yönelik 3 ayrı suçtan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Alican Uludağ'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Uludağ'ın 'cumhurbaşkanına alenen hakaret', 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - İSTANBUL

