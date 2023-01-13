Gayrimenkul dolandırıcılığında 72 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da bir gayrimenkul firma çalışanlarının vatandaşları, devremülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabilecekleri vaadiyle dolandırdığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 72'si tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da bir gayrimenkul firma çalışanlarının vatandaşları, devremülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabilecekleri vaadiyle dolandırdığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 113 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'ne getirilerek nöbetçi savcıya ifade veren şüphelilerden 72'si tutuklanması talebiyle, 19 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 22 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firma çalışanları tarafından devremülkleri bulunan vatandaşların telefonla arandıkları, devremülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabilecekleri vaadiyle ofislere davet edildikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin daha sonra mağdurların cep telefonlarından 'kredi notuna bakacağız' bahanesiyle mobil bankacılığı açtırıp kredi çekmelerini sağladığı ve bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ile menfaat temin edildiği belirlenmişti. Konuya ilişkin 2 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 172 eylem tespit edilirken, yapılan operasyonlarda 131 şüpheliden 113'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ile değeri yaklaşık 41 milyon 600 bin TL olan araçlara ve İstanbul, Yalova ve Ankara'da bulunan yaklaşık 70 milyon TL değerindeki çeşitli arsa, dükkan ve dairelere el konulmuştu. - İSTANBUL