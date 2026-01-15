Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

19 Mayıs 2024'teki derbide yaşanan olaylar sonrası yargılanan 5 sanık, haksız tahrik altında basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, sanıkların haksız tahrik altında basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti. - İSTANBUL

