Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, sanıkların haksız tahrik altında basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti. - İSTANBUL