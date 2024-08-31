Galataport'ta ortalık karıştı! Garsonlarla tartışan müşteri, silahına davrandı

İstanbul Galataport'taki bir restoranda, bir müşteriyle garsonlar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Belindeki silahı çeken müşteri garsonlara 3 el ateş etti.

GARSONLARA ATEŞ ETTİ

İstanbul Galataport AVM'de bulunan bir restoranda ortalık karıştı. Ailesiyle restorana giden bir kişi, yemek yedikten sonra gelen hesaba itiraz etti. Çay ve su isteyen müşteri istedikleri gelmeyince garsonlarla kavga etmeye başladı. Belinden silahını çıkaran müşteri garsonlara 3 el ateş etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken müşteriler kendini panikle dışarı attı.

Restoranın güvenlik görevlilerine direnmeyen şüpheli silahının ruhsatlı olduğunu ve emniyete haber verilmesini istediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması hala sürerken kavga karışanlar da emniyete götürüldü.