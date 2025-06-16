Galata Kulesi'nden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki N.G., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay intihar ihtimali üzerine soruşturuluyor.

Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nden düşen genç adam yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ilk belirlemelere göre gencin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, saat 08.45 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günün ilk ziyaretçisi olarak Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, N.G.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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