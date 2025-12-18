Haberler

GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
GAİN Medya'ya yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç kişi tutuklandı. Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklanırken, Okan Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya yönelik 'kara para aklama' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklandı, Okan Karaca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

