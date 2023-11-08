Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan şüpheli ilk duruşmada ifade verdi

Gabonlu Dina'nın cinayet şüphelisi: "İstismar amacıyla gitmedim, kötü niyetim yoktu"

KARABÜK - Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada tutuklu olarak yargılanan Dursun A., ilk duruşmada Dina'yı iyilik yapmak gerekçesiyle aracına aldığını, istismar amacının olmadığını söyledi.

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, geçtiğimiz günlerde Karabük Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, tutuklu Dursun A.'nın aracında bulunan kanın, Gabon uyruklu öğrenciye ait olduğu, herhangi bir cinsel ya da üçüncü kişilere ait bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin davada ilk duruşma Karabük'te görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşma için İstanbul ve Ankara'dan gelen dernek temsilcileri ile Gabonlu öğrenciler kontrollerden sonra adliye içerisine alındı.

Olayın şüphelisi olarak tutuklu olarak yargılaması devam eden Dursun A. saat 12.30'da başlayan duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli olay günü eşine sigara almak için dışarı çıktığını söylediğini belirterek, "100. Yıl'a geldiğimde Siyahi kız önüme atladı. 'Abi hastane, abi hastane' dedi. 'Ne oldu?' dediğimde 'Abla dövdü' diye cevap verdi. Arabanın arka koltuğuna bindi. Ben yoluma devam ettim. Benim niyetim o kızı hastaneye götürmekti" dedi.

"Araca aldığımda elinde ve yüzünde kan vardı"

"Büyük hastane dediği için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürecektim" diyen Dursun A., "Araba kullanırken dikiz aynasından bakıyordum, sürekli yabancı dilde kendi kendine konuşuyordu. Yalnız benden telefonumu istedi. 'Abi telefon' diyerek telefonumu istedi. Verdim ve 4 defa arama yaptı ama konuşmadı. Akaryakıt istasyonunu geçtikten sonra arka kapıyı açtı. Bana hiçbir şey söylemedi. Eline bakarak yabancı dilde konuşuyordu. Araca aldığımda elinde ve yüzünde kan vardı" ifadelerini kullandı.

"İstismar amacıyla gitmedim kötü niyetim yoktu"

Dina'nın araçtan inip kaçtığını ve peşinden merak ettiği için gittiğini ve kötü niyeti olmadığını aktaran Dursun A., "Dina kapıyı açınca 1 buçuk metre ileride durdum. Karşı şeride geçti. İleriden evimin istikametine gitmek için dönüş yaptım. Dina'nın gittiği yöne doğru girdim. Orada küçük idrarımı yaptım ve belki tekrar karşılaşırız diye sigara yakıp sağa sola doğru baktım. İleride çalışma vardı dönebileceğim bir yerden geri döndüm. Ben istismar amacıyla gitmedim kötü niyetim yoktu. Belki karşıma gelir diye baktım. İyi niyetliydim. Kendisini orada görmedim. Ses de duymadım. Dönebileceğim yerden dönüp evime gittim" diye konuştu.

Dina'ya karşı herhangi bir temasının olmadığını kaydeden Dursun A., "En ufak elim elime değmişliği yoktur. Kendisine dokunmaya da çalışmadım. Amacım onu bir an önce hastaneye götürmekti. Hastaneye götürmemi isteyince karakola götürmek hiç aklıma gelmedi" şeklinde konuştu.

"Polis gelince aracıma binen kişi olduğunu anladım"

Kendisinden kaçan Dina'nın ölmüş olabileceğini hiç düşünmediğini anlatan zanlı, şunları söyledi:

"Nereye gittiğini de görmedim. Polislere haber vermedim çünkü başına böyle bir şey geleceğini düşünmedim. Ben televizyonda yabancı bir kızın öldüğünü gördüm ama o olduğunu tahmin etmedim, tanımadım. Polis gelince o kızın arabama binen kişi olduğunu anladım."

Görgü tanıklarının da dinlemesiyle duruşma 24 Ocak 2024 tarihine ertelendi.