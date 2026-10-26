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Gabon açıklarında Prospector 5 platformu battı, 1 kişi öldü, 4 kişi kayıp

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Gabon'un Mayumba kıyıları açıklarındaki Dussafu Marin sahasında bulunan Prospector 5 platformu cumartesi gecesi battı. Platformdaki 115 kişiden 110'u kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu; Gabon Petrol ve Gaz Bakanlığı kriz masası kurup arama-kurtarma başlattı.

Gabon açıklarında bulunan petrol platformunun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Gabon'un Mayumba kıyıları açıklarında bulunan Dussafu Marin ruhsat sahasındaki Prospector 5 adlı petrol platformu cumartesi gecesi TSİ 23.40'da battı. Platformda bulunan 115 kişiden 110'u kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden ise haber alınamıyor.

Platformun sahibi Borr Drilling şirketi, ilk belirlemelere göre platformun rutin ön yükleme faaliyetleri sırasında delinme/zemin çökmesi yaşadığını ve bu durum ani bir stabilite kaybını tetiklediğini aktardı.

Gabon Petrol ve Gaz Bakanlığı, kriz masası kurarak kayıp kişiler için arama-kurtarma operasyonu başlattı. Gabon Petrol Bakanı Clotaire Kondja, batmanın kesin nedenlerini belirlemek üzere resmi bir teknik soruşturma emri verildiğini açıkladı.

Gabon Hükümet yetkilileri, batmanın ardından herhangi bir kimyasal sızıntı veya deniz kirliliği izine rastlanmadığını bildirirken, çevre müdahale ekiplerinin kıyı şeridini ve yakındaki Mayumba Milli Parkı'nı korumak amacıyla hazırda bekletildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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