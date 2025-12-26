Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ve 14 futbolcu dahil 29 şüpheliye operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Gözaltı listesinde Erden Timur da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Bundan sonra Youtube'da devam edeceğim

Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Youtube'da devam edeceğim
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı
Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor

Komşuda gizemli hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor
Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Bundan sonra Youtube'da devam edeceğim

Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Youtube'da devam edeceğim
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşın beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

Türkiye'nin komşusu, yeni para birimini piyasaya sürüyor