Ümraniye'deki Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde 7 kişi daha gözaltına alındı

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları ve saldırının arka planı araştırılıyor.

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 19 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ve yanındaki iki arkadaşının park halindeki bir araçta oturduğu esnada, olay yerine iki farklı araçla şüpheliler geldi. Araçlardan inen şahıslardan biri, Kundakçı'nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda Kundakçı'nın eski kız arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni erkek arkadaşı A.K. (28) ile birlikte olay yerine geldiği, Ak.'nin araçtaki Kundakçı'yı fark etmesi üzerine aşağı inerek silahını ateşlediği tespit edildi. Silahı ateşlediği değerlendirilen A.K. (28) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Aleyna Kalaycıoğlu (A.T.), M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) ve Z.K. (50) isimli toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan olayda kullanılan suç aleti silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği aktarılırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
