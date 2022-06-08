Halı sahada kahreden anlar! Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi - Haberler

Halı sahada kahreden anlar! Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te oynanan halı saha maçında bir genç kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç yoğun bakıma alınırken, gencin kalp krizi geçirdiği anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Siirt kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç, top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa