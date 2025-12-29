Futbolda 'bahis' ve 'şike' iddiasına yönelik soruşturmada 18 şüpheli tutuklandı

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu 21 şüpheli savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin Bahattin Berke Demircan, Dogukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu, Esat Bilayak ve Fatih Kulaksız olduğu, serbest bırakılan şüphelilerin ise Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt, Burak Söyleyen ve Emrah Günaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL