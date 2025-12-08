Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük'ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanma talebiyle sevk edilen 29 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL