51 kişiye mezar olan binanın yıkılmasına Tofaş Fiat bayisinin kolon kesmesi sebep oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında, duruşmada dinlenen tanığın ifadeleri dikkat çekti. Mahkemede tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç., Furkan Apartmanı'nın zemin katında geçmiş yıllarda Tofaş Fiat bayisi olarak faaliyet gösteren oto alım-satım firmasında işçi olarak çalıştığını belirterek, binada kolon kesildiğini bizzat gördüğünü söyledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası 16 Ocak'ta görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları, maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç. ifadesinde, "Ben kolonun kesildiğini gördüm. Orada araba satıyorduk, işçi olarak çalışıyordum. Kolonlar kesilirken engel olmaya çalıştım ancak Çoşkun Ş. ve yanındakiler kolonları kesti. Olay 2001-2002 yılları arasında yaşandı. Kolonların kesildiğini diğer ortaklardan Nejdet A. da biliyordu" dedi.

Tanığın bu beyanları, Furkan Apartmanı'nın yıkım nedenlerine ilişkin bilinçli müdahale ve yapı güvenliğinin zayıflatılması iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğuna, diğer sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar vererek davayı 23 Ocak tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi. - GAZİANTEP