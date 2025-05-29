Fünyeyle Patlatılan Şüpheli Valizden Kıyafet Çıktı

Fünyeyle Patlatılan Şüpheli Valizden Kıyafet Çıktı
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Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan ve şüphe üzerine fünyeyle patlatılan valizin içerisinden kıyafet çıktı. Olay sonrası bölgedeki ekipler rahat bir nefes aldı.

Fünyeyle patlatılan şüpheli valizden kıyafet çıktı

HATAY - Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan ve şüphe üzerine polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, Antakya ilçesi Haibi Neccar kavşağ çevresinde bulunan prefabrik çarşı mevkiinde yaşandı. İş yerinin önüne bırakılan ve uzun süre sahibi tarafından alınmayan valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Şüpheli valiz polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valiz içerisinden kıyafet çıktı. Valizin içerisinden herhangi bir patlayıcı madde olmaması üzerine vatandaşlar ve ekipler rahat nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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