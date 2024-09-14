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Fulya Öztürk denedi ama araya giremedi! Narin'in babası Arif Doğan'ın canlı yayında hedef gösterdiği isim

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Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan baba Arif Güran, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Ferit Demir'i hedef aldı. Bu esnada stüdyodan araya girmeye çalışan Fulya Öztürk, Ferit Demir'in baba tarafından hedef gösterilmesine engel olamadı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba Arif Güran, CNN Türk canlı yayınına konuk olarak soruları yanıtladı.

"BU KADAR DA YALAN OLMAZ"

Kızının Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü ifade eden Arif Güran, ilk günden beri köydeki gelişmeleri aktaran gazeteci Ferit Demir'e sert sözlerle yüklendi. Baba Güran açıklamasının bir bölümünde, "Bu kadar da yalan haber olmaz" diyerek Ferit Demir'i eleştirdi.

"BİZİ KÖTÜLÜYORSUN, YAZIK DEĞİL Mİ?"

Fulya Öztürk, Güran'ın isim vermemesi için uğraşsa da sözlerine devam eden Baba Güran, "Ferit Demir ilk gün sen buraya geldin. Ben senin hemşerinim dedin, ben de 'sen benim başımın tacısın' dedim. Hepsi de benim kızım için gelmiş. Bu insana bir tek ters kelime konuşmadık. Sen köyün 3-5 kilometre dışında röportaj yapıp bizi kötülüyorsun. Yazık değil mi? Biz insanız neticede. İki haber yapacaksınız diye buna ne hakkınız var?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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