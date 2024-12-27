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Fuhuş operasyonunda yakalanan yaşlı adam, hapsi boyladı

Fuhuş operasyonunda yakalanan yaşlı adam, hapsi boyladı
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Afyonkarahisar'da hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracı olmak ve yer temin etmek suçundan 7 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı adam yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracı olmak, yer temin etmek suçundan 7 yıl 11 ay 21 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracı olmak ve yer temin etmek suçundan 7 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs ekipler tarafından Sandıklı'da yakalandı.

TUTUKLANDI

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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