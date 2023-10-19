İstanbul'da yapılan fuhuş operasyonunda 9 kadın kurtarıldı. Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı ve suç delillerine el konuldu. 8'i yabancı uyruklu olan mağdur kadınlar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

- Fuhuş operasyonunda 9 mağdur kadın kurtarıldı

İSTANBUL - Fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Ahlak Büro Amirliği görevlileri yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucunda suça karışan 11 erkek 1 kadın olmak üzere toplamda 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 8'i yabancı 9 kadın kurtarıldı.

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmada Ahlak Büro Amirliği görevlileri yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucunda suça karışan 11 erkek 1 kadın olmak üzere toplamda 12 şüphelinin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile Pendik, Tuzla ilçeleri ve Kocaeli ili İzmit, Kartepe, Darıca ilçeleri olmak üzere toplam 12 değişik adreste 10 Ekim 2023 günü saat 06.30 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 9 mağdur bayan kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartına el koyuldu.

Yakalanan 12 şüpheli şahıs 13 Ekim 2023 günü mevcutlu olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur olan 8 yabancı bayan işlemlerin ardından İl Göç idaresine sevk edildi.