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FSM köprü çıkışında banka personelini taşıyan midibüs devrildi: 21 yaralı

FSM köprü çıkışında banka personelini taşıyan midibüs devrildi: 21 yaralı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen ve içerisinde banka personelini taşıyan servis midibüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen ve içerisinde banka personelini taşıyan servis midibüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Balta limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre QNB banka personelini taşıyan 34 L HK 701 servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplamda 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 21 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan yoğunluk dronla görüntülendi. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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