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FSB Kaliningrad'da Polonya istihbaratına çalıştığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı

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FSB, Kaliningrad bölgesindeki askeri tesisler hakkında bilgi topladıkları iddiasıyla Polonya istihbaratına çalıştıkları öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı. Interfax'a göre FSB, Polonya güvenlik servisleriyle bağlantı gerekçesiyle 7 Polonya ve 3 Rus vatandaşını da uyardı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Kaliningrad bölgesindeki askeri tesisler hakkında bilgi topladıkları iddiasıyla Polonya istihbaratına çalıştıkları öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.

Rusya, Polonya istihbarat servislerine yönelik yeni suçlamalarda bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaliningrad bölgesindeki askeri tesislere ilişkin bilgi topladığı iddia edilen iddiasıyla Polonya istihbaratına çalıştıkları öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.

Rus haber ajansı Interfax, FSB'nin, Polonya güvenlik servisleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 7 Polonya vatandaşı ve 3 Rus vatandaşını da uyardığını aktardı.

"Provokasyon ve dezenformasyon eylemi olarak değerlendiriyorum"

Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörlüğü Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, Rus istihbarat servisleri tarafından internette yayımlanan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Dobrzynski, "Ulusal Bağımsızlık Günü'nde bu açıklamaları özellikle bir başka provokasyon ve dezenformasyon eylemi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Kaliningrad bölgesi, Baltık Denizi kıyısında bulunan ve Polonya ile Litvanya'ya sınırı olan bir Rus eksklavıdır. Bölge, zaman zaman Rusya ile Avrupa Birliği ve NATO arasında gerilim noktası haline geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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