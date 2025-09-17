Freni patlayan kamyon devrildi, sürücü kayboldu
Hatay'da bir kamyon freninin patlaması nedeniyle devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsın bulunması için çalışması başlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde seyir halinde bulunan kamyon, freninin patlaması nedeniyle yol kenarına devrildi.
SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladığı esnada sürücünün kamyonda olmadığını fark etti. Kaza sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsü için polis ekipleri arama çalışması başlatıldı.