Haberler

Freni patlayan kamyon devrildi, sürücü kayboldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Freni patlayan kamyon devrildi, sürücü kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir kamyon freninin patlaması nedeniyle devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsın bulunması için çalışması başlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde seyir halinde bulunan kamyon, freninin patlaması nedeniyle yol kenarına devrildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladığı esnada sürücünün kamyonda olmadığını fark etti. Kaza sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsü için polis ekipleri arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum

Silahlı saldırıda yaralanan umre rehberinden bomba sözler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.