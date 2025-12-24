Freni patlayan iş makinesinin çarptığı genç ağır yaralandı

Adıyaman'da, freni patlayan iş makinesi ile duvar arasında sıkışan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkeze bağlı Atatürk (Şerefli) Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir iş makinesinin frenleri patladı. Hızla ilerleyen iş makinesi, önüne çıkan 17 yaşındaki Utku S.'ye çarparak bir evin duvarı arasında sıkıştırdı. Duvar ile iş makinesi arasında sıkışan Utku S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Utku S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN