Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 aracı biçti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir çekici kırmızı ışıkta duran 6 otomobili biçti. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi, Boğaziçi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet D. İdaresindeki 27 R 5812 plakalı çekicinin freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta duran 6 otomobile çarptı. Freni patlayan aracın altına giren 27 AP 225 plakalı Tofaş marka otomobil ise kağıt gibi ezilirken, kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.