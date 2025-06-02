Freni Boşalan Yolcu Otobüsü Gecekonduya Çarptı

Freni boşalan yolcu otobüsü kayarak gecekonduya çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de park halinde bulunan yolcu otobüsünün frenleri boşaldı. Servis otobüsü kayarak gecekondu duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, bir kadının ve motosikletlinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Cadde üzerinde park edilen Altur'a ait yolcu otobüsü içerisinde kimse bulunmamasına rağmen frenleri boşalarak hareket etmeye başladı. Cadde üzerinde kayan otobüs gecekondu duvarına çarparak durabildi. Kaza anı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kadın ve motosikletli kuryenin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

"Daha öncede çokça kazalar oldu"

Otobüsün çarptığı gecekondunun sahibi Cevdet Koç, "Bu otobüs her gün buraya park ediyor. Bugünde park etmiş frenleri boşalarak buraya geldi ve çarptı. Burada daha öncede çokça kazalar oldu ben belediyeye söyledim buraya mantar konuşması gerekiyor burada doğalgaz kutusu da var daha farklı şeyler olabilirdi. Daha önce 6-7 defa çarptılar küçük büyük araçlar çarptı. Biz kazadan 15 dakika sonra geldik buraya tam burada motosikletli kurye durmuş otobüs nereye gidiyor diye bakmış" ifadelerini kullandı.