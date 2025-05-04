Freni Boşalan Otomobil Trafik Işıklarında Bekleyen Araca Çarptı: 5 Yaralı

Freni Boşalan Otomobil Trafik Işıklarında Bekleyen Araca Çarptı: 5 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni boşalan bir otomobil, trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Freni boşalan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni boşalan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 APH 476 plakalı Fiat marka otomobil, freni boşalması üzerinde kontrolden çıkarak, trafik ışıklarında bekleyen M.A. idaresindeki 41 ADV 816 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada 16 APH 476 plakalı otomobilde bulunan Z.B. ve A.E.G. ile 41 ADV 816 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. ve yolcular M.A. ile A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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