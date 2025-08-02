Freni Boşalan Araç Pastaneye Çarptı, İki Kişi Son Anda Kurtuldu

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir pastanenin duvarına çarpan hafif ticari aracın freninin boşaldığı ve iki kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde freni boşalan hafif ticari araç, pastanenin duvarına çarptı. İki kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi Seymenler Mahallesi Eymir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki hafif ticari aracın freni boşaldı. Kontrolünden çıkan araç geri kayarak aşağı doğru inmeye başladı. Geri gelen aracı fark eden, iki kişi son anda kaçtı. Araç bir pastanenin duvarına çarparak durdu. Olay maddi hasar ile atlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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