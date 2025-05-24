Fren Yerine Gaza Bastı, Kasap Dükkanına Daldı

Fren Yerine Gaza Bastı, Kasap Dükkanına Daldı
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Fren Yerine Gaza Bastı, Kasap Dükkanına Daldı
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Bolu'da araç park etmeye çalışan bir kadın, yanlışlıkla fren yerine gaza basarak kasap dükkanına girdi. Kazada yaralanma olmamasına rağmen dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Fren yerine gaza bastı, kasap dükkanına daldı

BOLU - Bolu'da aracını park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü kasap dükkanına girerek durabildi.

Kaza, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü aracını kasap dükkanın önüne park etmek isterken fren yerine gaz pedalına bastı. Dükkanın camını parçalayan araç, yaklaşık 1 metre içeriye girerek durabildi. Bu sırada dükkanda bulunan personel ise büyük bir şok yaşadı. Meydana gelen kazada yaralanma olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, kadın sürücünün hızla dükkana girerek camı parçaladığı, çarpma anıyla birlikte içerideki personelin şok geçirerek dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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