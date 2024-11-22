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Fren Yerine Gaza Basınca Uçuruma Yuvarlandı

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Van'ın Tuşba ilçesinde manzara seyrederken fren yerine gaza basan kadın sürücü, 150 metrelik uçuruma düşerek yaralandı. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıyı kurtararak hastaneye kaldırdı.

Fren yerine gaza basında uçuruma yuvarlandı

150 metrelik uçuruma düşen kadın sürücü ekiplerin yardımı ile bulunduğu alandan ambulansa taşındı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde manzara seyreden sürücü, fren yerine gaza basında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi yakınında bulunan taşocağı civarında meydana geldi. Otomobilin içerisinden Van'ın manzarasını seyreden A.R. isimli kadın sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu çalışan arabanın fren yerine gaza basınca kendini 150 metrelik uçurumun dibinde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiyenin yardımı ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Olay yerimde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.R., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla 150 metrelik uçurumdan taşınarak ambulansa götürüldü. Yaralı A.R., ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri otomobilde muhtemel yangına karşı akü bağlantılarını söktü.

Fren Yerine Gaza Basınca Uçuruma Yuvarlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK - 3.Sayfa
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