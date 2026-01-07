Haberler

Fransa ve Bosna Hersek'i kar fırtınası vurdu: 6 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Fransa'da 5, Bosna Hersek'te 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da kar fırtınası nedeniyle pek çok tren seferi iptal edilirken, hava trafiğinde de aksaklıklar yaşanıyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda Fransa'da 5, Bosna Hersek'te 1 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa genelini vuran kar fırtınası etkisini sürdürüyor. Fransa'nın güneybatıdaki Landes bölgesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Paris bölgesinde kar nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında da 2 kişi yaşamını yitirdi. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, bugün ülkede daha fazla kar yağışı beklendiği konusunda uyardı. Tabarot, mümkün olduğunca az seyahat etme ve evden çalışma çağrısında bulundu. Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi, bugün 38 bölgenin kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarma geçirileceğini açıkladı. Ülkenin bazı bölgelerinde çok sayıda tren seferi iptal edildi. Kar fırtınası hava trafiğini de aksattı. Paris'teki Roissy-Charles de Gaulle Havalimanında pistlerde kar temizleme çalışmaları nedeniyle sabah saatlerindeki uçuşların yüzde 40'ı iptal edildi. Paris-Orly Havalimanında da sabah saatlerinde uçuşların yüzde 24'i iptal edildi.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanında ise bugün 400'den fazla uçuş iptal edildi. Yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı, havayolu şirketlerinin gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Almanya'nın ise güneyinde ve doğusunda termometreler eski 10 dereceyi gösterdi. Cuma günü ülkede fırtına beklendiği, kuzey ve doğuda yoğun kar yağışı olacağı belirtildi. İngiltere'de de hava sıcaklığı eksi 12.5 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı demiryolu, karayolu ve hava ulaşımını aksattı. Kuzeydeki bölgelerde eğitime ara verildi.

Bosna Hersek'te 1 can kaybı

Balkanlar da kar ve şiddetli yağış etkili oldu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Polisten yapılan açıklamaya göre Saraybosna'da kar yüküne dayanamayan ağacın üzerine düşmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek