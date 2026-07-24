Fransa’nın Gironde ilindeki orman yangınlarında tahliye sayısı 44 bine yükseldi

Fransa'nın Gironde ilindeki orman yangınlarında söndürme çalışmaları sürerken, bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 44 bine yükseldi. Alevler 53 ev ile bir kamp alanını kullanılamaz hale getirirken, Avrupa Birliği (AB) yangınla mücadeleye destek için Fransa'ya 3 yangın söndürme uçağı gönderildiğini açıkladı.

Fransa'nın güneyindeki büyük çaplı orman yangınları bölgedeki etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu Gironde ilindeki yerel yetkililer, alınan güvenlik önlemleri kapsamında bölgeden tahliye edilen kişilerin sayısının 44 bine yükseldiğini bildirdi. Yangınlarda 12 bin 500 hektardan fazla alanın küle döndüğü belirtildi. Ayrıca, bölge genelinde 53 ev ile bir kamp alanının yangında hasar görerek kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Yetkililer, Fransa'nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki turizm merkezi Cap-Ferret Yarımadası'ndaki yangının halen kontrol altına alınamadığını, ilerleyen saatlerde rüzgarın kuvvetlenmesinin yangının daha da büyümesine yol açabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Gironde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması ve bazı bölgelerde kuru gök gürültülü fırtınaların meydana gelmesi bekleniyor" denildi.

Güneydoğu Fransa'da da orman yangınları sürüyor

Ülkenin güneydoğusundaki Var ilinde de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yetkililer, Ponteves bölgesinde çıkan yangına dördüncü gününde de müdahalenin devam ettiğini, alevlerin ise henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi. Yangının şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 700 hektarlık alanı küle çevirdiği aktarılırken, çevre bölgelerdeki halka tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

AB, Fransa ve İspanya'da yangın söndürme uçakları görevlendirdi

Avrupa Birliği (AB) ise Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla yangın söndürme uçakları görevlendirdiğini açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, bu kapsamda Fransa'da 3, İspanya'da ise 4 uçağın görevlendirildiğini bildirdi. Itkonen, "Elbette durumun tamamen kontrolden çıkmamasını umuyoruz. Ancak ciddi bir senaryoya karşı hazırlık yapıyoruz" dedi.

Yetkililer, hızla büyüyen orman yangını nedeniyle Fransa'nın güneybatısındaki Cap-Ferret Yarımadası'nın tamamında tahliye emri verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı