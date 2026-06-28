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Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü

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Fransa'nın Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşütçüleri taşıyan küçük bir uçak düştü. Fransız basını, kazada en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Yetkililer acil müdahale çalışmalarının sürdüğünü ve bölgede patlama riski olduğunu bildirdi.

Fransa'nın Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşütçüleri taşıyan küçük uçak düştü. Fransız medyası, en az 11 kişinin öldüğünü iddia etti.

Fransa'da uçak kazası meydana geldi. Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşüt atlayışı yapmak üzere yola çıkan grubu taşıyan küçük uçak yerel saatle 11.00 sıralarında düştü. Yetkililer, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını açıklarken; Fransız basını, 11 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Yetkililer, acil müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölge sakinlerine bazı yolları kullanmamaları çağrısında bulundu. Kaza yerinde patlama riski bulunduğu bildirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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