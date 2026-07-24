Fransa'da orman yangınları: Cap-Ferret tahliye edildi, AB'den yardım istendi

Fransa'nın Gironde ilinde devam eden orman yangınlarının giderek yayılmasıyla Atlantik kıyısındaki turizm merkezi Cap-Ferret yarımadasının tamamına tahliye emri verildi. Yüzlerce kişi teknelerle kaçtı. Fransa hükümeti, Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

Fransa'nın turizm bölgelerinden Gironde iline bağlı Saumos'ta salı günü başlayan orman yangını, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen söndürülemiyor. Hızla yayılan yangın şu ana kadar 10 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Gironde Valiliği, Cap-Ferret (Lege-Cap Ferret) yarımadasının tamamı için tahliye emri verdi. Tahliyenin teknelerle ya da bölgeyi kıtaya bağlayan tek karayolu üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Yüzlerce kişi tahliye için bölgeye gönderilen teknelerle yarımadadan ayrıldı.

AB'den yardım istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangını durumunun, özellikle Gironde bölgesinde "çok yoğun" olduğunu ifade etti. Macron, Avrupa Birliği'nden yardım istediğini ve yakında Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya'dan yangın söndürme uçakları geleceğini belirtti.

Landes'te 23 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın Landes bölgesindeki Biscarosse kasabası civarında dün öğleden sonra başlayan yangın ise 23 binden fazla kişinin tahliyesine yol açtı. Biscarrosse'da yaklaşık 18 bin, Parentis-en-Born'da ise 5 bin kişi evlerini, kamp alanlarını, huzurevini ve bir yaz kampını terk etmek zorunda kaldı.

Yıl başından bu yana 50 bin hektardan fazla alan yandı

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Bakanlıklararası Kriz Yönetim Operasyon Merkezinde (COGIC) yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yıl başından bu yana Fransa genelinde yanan alan miktarı 50 bin hektarı aştı. Şu anda 32 yangın devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Nunez, Gironde'deki Saumos'ta çıkan yangının bu sezonun "en büyük yangını" olduğunu belirtti. Nunez, Var bölgesindeki Cotignac'ta devam eden yangının toplam 2 bin 700 hektarlık alanı küle çevirdiğini, 955 itfaiyecinin görev yapmaya devam ettiğini aktardı. Nunez, yangından 60 evin etkilendiğini, 10 evin tamamen yıkıldığını aktardı. Nunez ayrıca Biscarrosse yakınlarında devam eden yangında yaklaşık 100 evin yandığını veya hasar gördüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı