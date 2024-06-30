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Fransa'da küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'nın başkenti Paris'in doğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde küçük bir uçak A4 otoyoluna düştü ve 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve otoyol trafiğe kapatıldı. Kazanın nedenleri soruşturuluyor.

Fransa'da küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'in doğusundaki Seine-et- Marne bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında küçük uçak A4 otoyoluna düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Uçağın, Lognes Havaalanı'ndan kalkış yaptığı ve kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğünü belirterek, kazadan araçların etkilenmediğini açıkladı.

Meaux Savcılığı, kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlattığını açıkladı. Adli soruşturmayı hava taşımacılığı jandarması yürütürken, Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu'nun (BEA) ise idari bir soruşturma yürüttüğü aktarıldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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