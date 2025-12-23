Haberler

Fransa'da kimya tesisinde patlama: 4 yaralı

Güncelleme:
Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Rhone bölgesinde bulunan bir kimya tesisinde hidrojen kaynaklı patlama sonucunda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Valilik, bölge sakinlerine uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarında dün patlama oldu. Lyon kenti yakınlarındaki Rhone bölgesinde bulunan Elkem Silicones'a ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini söyledi.

Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde tavsiyede bulundu. Açıklamada, yerel halk için şimdilik herhangi bir zehirlenme riski bulunmadığı belirtildi. Valilik, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini, ayrıca bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu ifade etti. - LYON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
