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Fransa'da Eurotunnel sahasında minibüs trene çarptı, 19 kişi hafif yaralandı

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Manş Denizi'nin Fransa tarafında, Eurotunnel sahasındaki yükleme platformunda minibüs hareket etmek üzere olan trene çarptı. Olayda 19 kişi hafif yaralandı. Pas-de-Calais Valiliği, olay yerine ambulans, helikopter ve polis ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Manş Denizi'nin Fransa tarafında tren ile minibüsün çarpışması sonucu 19 kişi hafif şekilde yaralandı.

Manş Denizi'nin Fransa'nın kuzeyinde kalan tarafında araç yükleme peronunda tren ile minibüs çarpıştı. Fransız polisi, olayda 19 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamada, olay yerine ambulansların, bir helikopterin ve polis ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi. Eurotunnel sahasındaki yükleme platformunda yaşanan kazaya kamyon şoförlerini taşıyan bir minibüsün karıştığı kaydedilen açıklamada, minibüsün hareket etmek üzere olan bir trene çarptığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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