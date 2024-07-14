Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü

Fransa'nın Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde silahlı bir şahsın, 20 yaşındaki bir gencin doğum günü partisinde ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, olayın ardından intihar etti.

Fransa'da doğum günü partisi acı bitti. Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı 1000 nüfuslu Espinasse-Vozelle köyünde dün gece 50'li yaşlarında bir şahıs 20 yaşındaki bir gencin doğum günü partisinde ateş açtı. Ailesiyle birlikte doğum gününü kutlayan gencin evine düzenlenen saldırıda 20 yaşındaki genç ile babasının yanı sıra bir misafir de hayatını kaybetti.

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olayın yaşandığı evin yanındaki evde yaşadığı öğrenilen silahlı şahıs ise saldırının ardından intihar etti. Partiye davetli olmadığı öğrenilen şahsın, iki evi birbirine bağlayan patika bir yoldan geçerek gerçekleştirdiği saldırıda, 4 kişi de yaralandı.

YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA DA ATEŞ AÇMIŞ

Polis, silahlı şahsın eve ateş açmadan önce yoldaki araçlara da saldırdığını belirtti. Saldırganın daha önce herhangi bir mahkumiyetinin olmadığını aktaran polis, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.