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Fransa'da 416 liseyi etkileyen eylemlerde 440 kişi gözaltına alındı, 31 kişi yaralandı

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Fransa'da öğretmen eksikliğine tepki olarak başlayan lise eylemleri, kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestosuyla yeniden alevlendi. Olaylarda 31 kişi yaralandı, çoğu reşit olmayan 440 kişi gözaltına alındı; Eğitim Bakanlığı 416 lisenin etkilendiğini açıkladı.

Fransa'da kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestosu ile yeniden alevlenen lise protestolarında yaralı sayısı 31'e yükselirken, gözaltı sayısı 440'a ulaştı.

Fransa'da 21 Eylül'de Paris yakınlarındaki Créteil kentinde bulunan Saint-Exupéry Lisesi'nde öğretmen eksikliğine tepki olarak başlayan öğrenci eylemleri, bugün kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestosu ile yeniden alevlenmişti. Fransa Eğitim Bakanlığı, şiddet olaylarının ardından ülke geneline yayılan protestolardan 416 lisenin etkilendiğini açıkladı.

Eylemler kapsamında çok sayıda okulun girişi çöp konteynerleri ve çeşitli malzemelerle kapatılırken, bazı noktalarda konteynerler ateşe verildi. Lille, Saint-Denis, Rennes, Nice ve Lyon'un da aralarında bulunduğu kentlerde olaylar yaşanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Polis, bazı lise çevrelerinde göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gözaltı sayısı 440

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çıkan olaylarda şu ana kadar çoğu reşit olmayan 440 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltıların ağırlıklı olarak mala zarar verme, güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ve kamu görevlilerine karşı şiddet olayları nedeniyle gerçekleştirildiğini belirten Nunez, yaşananların "oldukça ciddi olaylar" olduğunu söyledi.

Yaralı sayısı 31

Fransa Eğitim Bakanlığı, şiddet olaylarında yaralananların sayısının ise 31'e yükseldiğini bildirdi. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, yaralılar arasında darp edilen bir öğretmen ile havai fişek türü bir mühimmatın isabet ettiği bir okul müdürünün bulunduğunu açıkladı. Geffray, "Bu şiddet kabul edilemez. Böyle bir ortamda şiddeti meşrulaştırmak veya blokajların genişletilmesi çağrısında bulunmak öğrencilerimizi ve kamu çalışanlarını tehlikeye atmaktır. Bu sorumsuzluktur" dedi.

Öğrenciler daha fazla personel ve kaynak istiyor

Eylemlerin başladığı Saint-Exupéry Lisesi'nde eğitim yılının başlamasına rağmen bazı öğretmen kadrolarının doldurulmaması hareketin çıkış noktasını oluşturdu. Sorunun yalnızca bu okulla sınırlı olmadığını belirten öğrenciler, ülkenin farklı bölgelerinde öğretmen ve diğer eğitim personeli eksiklikleri bulunduğunu ifade ediyor. Öğrenciler, öğretmen ve diğer eğitim personeli eksikliği, kalabalık sınıflar, ağır ders programları, bazı okul binalarındaki kötü şartlar, eğitim için ayrılan kaynakların yetersizliği ve üniversiteye geçiş sisteminin oluşturduğu baskıya tepki gösteriyor.

Lise protestoları sürecek

USL ile öğrenci sendikası Union tudiante, 29 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. İki sendika, 1 Ekim Perşembe günü ülke genelindeki lise ve üniversitelerde yeni blokajlar yapılması, 6 Ekim Salı günü ise lise ve üniversite öğrencilerinin geniş çaplı bir gösteride bir araya gelmesi çağrısı yaptı.

USL ayrıca Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenci temsilcilerini en kısa sürede kabul etmesini ve eğitim kurumlarındaki personel ve kaynak eksikliğine ilişkin taleplerine cevap vermesini istedi.

Lise Sendikası Birliği (USL) Başkanı Ryad Rani, hareketin ülke geneline yayılması kararına ilişkin, "İle-de-France'da yaşananları genelleştirme kararı aldık, çünkü bunlar ülkenin tamamında karşılaşılan sorunlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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