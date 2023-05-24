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Kırıkkale'de fotoğraf çekmek için vagondan vagona atlayan küçük çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale Tren Garı'ndaki vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkan 13 yaşındaki çocuk, diğer bir vagona atladığı esnada yüksek gerilim hattı akımına kapıldı. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan çocuk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

13 yaşındaki Afganistan uyruklu Fawad Uzbek, Kırıkkale Tren Garı'nda bekleyen vagonunun üzerine fotoğraf çekmek için çıktı. Küçük çocuk diğer bir vagonun üzerine atladığı esnada da yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı.

Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda 3'üncü derece yanık oluşan çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uzbek'in Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı

YANMIŞ KIYAFETLER GÖZE ÇARPTI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, vagon ve çevresinde tahkikat yaptı. Olay yerinde bulunan çocuğun yanmış kıyafetleri de dikkat çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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