Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'nde yaşandı. Büyükbaş hayvanın foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, halat bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla kurtardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı