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Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık mahallesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık mahallesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık mahallesinde foseptik çukuruna kaçan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeri Kocakaya'ya ait inek evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunun üzerinde dururken çukur yıkıldı. Yıkılan çukura düşen ineğin kurtarılması için 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi.

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ip yardımı ile çukura düşen ineği kurtardı.

İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - 3. Sayfa

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