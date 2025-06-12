Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti
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Bartın'da kauçuk fabrikasında forkliftten düşen 38 yaşındaki Özgür Çelik, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Çelik, 2 ay önce işe başlamıştı.

Bartın'da 2 ay önce kauçuk fabrikasında işe başlayan 38 yaşımdaki özgür Çelik, forkliftten düşerek hayatını kaybetti.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında bakım personeli olarak çalışan 38 yaşındaki Özgür Çelik, bakımını yaptığı forkliftten düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Çelik'in bekar olduğu ve 2 ay önce kauçuk fabrikasında işe başladığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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