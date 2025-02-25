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Forklift Devrildi, İş Makinesi Operatörü Yaralandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, parke taşı yüklü forkliftin devrilmesi sonucu yaralanan iş makinesi operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde parke taşı yüklü olan forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan iş makinesi operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Yeni Mahalle Durmuş Terzioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki yol yapım çalışması esnasında taşeron firmada çalışan bir iş makinesi operatörü, parke taşlarını forklifte yükledi. Çalışmanın yapılacağı alana hareket esnasında forkliftin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybolarak devrildi. Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı iş makinesinin altında kalan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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