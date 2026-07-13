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Fransa'da orman yangını: Yaklaşık 2 bin dönüm alan kül oldu

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Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan yangında bin 980 dönümlük alan kül oldu. 400'den fazla itfaiyeci alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki ünlü Fontainebleau Ormanı'nda çıkan orman yangınında bin 980 dönümlük alan kül olurken, alevleri kontrol altına almak için 400'den fazla itfaiye görevlisi çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar sürerken, Fransa'da orman yangını çıktı. Başkent Paris'in güneyindeki ünlü Fontainebleau Ormanı'nda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bin 980 dönümlük alan kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 400'den fazla itfaiyeci gece boyunca alevleri kontrol altına almak için mücadele etti. Yetkililer, çalışmalara destek için bölgeye 2 yangın söndürme uçağı gönderdi.

Yangın nedeniyle Paris'i Lyon ve Fransa'nın güneyine bağlayan A6 otoyolu kapatıldı. Bölgedeki daha küçük çaplı yangınlar nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Fransız itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, "Mücadele bugün de devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Bölge sakinlerine, Canadair tipi yangın söndürme uçaklarının Sen Nehri'nden su almak zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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