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Fon soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, tutuklu sayısı 51'e yükseldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son tutuklamalarla soruşturmadaki tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Enis Bulut, Burak Gökçe, Ethem Umut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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