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Fon soruşturmasında 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler hakimliğe sevk edilirken, 1 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.H., F.B., M.K., R.E., İ.A., S.C.B., S.K., B.A., U.A., S.Ç., C.Y., İ.E., M.Y., L.Ç., H.İ.E., N.K., A.Ö, B.G. ve M.E.'nin savcılık işlemleri tamamlandı.

19 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Savcılık işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 1 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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