İzmir'de motosiklet duvara çarptı: 1 ölü

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü duvara çarparak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Foça Deniz Üssü Kuzey Kapısı mevkii Bağarası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Seçkin Keçici (35) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki askeri bölgenin duvarına çarptı. Yerde hareketsiz yatan sürücüyü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Seçkin Keçici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Keçici'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
