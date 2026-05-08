İzmir'de yarı batık halde bulunan göçmen botunda 1 çocuk hayatını kaybetti, 43 kişi kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık halde bulunan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, 9 yaşındaki 1 erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs günü saat 22.53 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Foça açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Yardım talebi üzerine olay yerine bir sahil güvenlik gemisi, dört sahil güvenlik botu ve bir helikopter sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yarı batık haldeki lastik botta bulunan 39 göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 göçmen kurtarıldı. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarında 9 yaşındaki 1 erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli E.D. (39) yakalandı. Sağ kurtarılan 43 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör şüphesiyle adliyeye sevk edilen E.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

