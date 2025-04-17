Florida Eyalet Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

ABD'deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

ABD'deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Tallahassee Memorial Healthcare yetkilileri, saldırı sonrası hastaneye en az altı yaralının ulaştırıldığını duyurarak, "Olayla ilgili aktif olarak hasta kabul ediyoruz ve tüm ekiplerimiz seferber edildi" dedi.

Çok sayıda silah sesi duyuldu

Görgü tanıkları, 15 ila 20 el silah sesi duyduklarını aktardı. Bir görgü tanığı, ise genç bir erkeğin silahla üniversitenin Öğrenci Birliği binasından çıktığını ve çevredekilerin panik halinde kaçtığını söyleyerek, birçok öğrencinin yakındaki bir kiliseye sığındığını ifade etti.

"Utanç verici, korkunç bir durum"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bu tür olayların yaşanması utanç verici, korkunç bir durum. Bu konuda daha sonra söyleyeceklerimiz olacak" dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız Florida Eyalet Üniversitesi'yle birlikte. Eyalet kolluk kuvvetleri aktif şekilde müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. - FLORIDA